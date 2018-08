LIVE: Zwemmers naar finale, Pieters buiten de prijzen

Holland Acht pakt zilver

De Holland Acht heeft de Europese kampioenschappen roeien in Glasgow afgesloten met een zilveren medaille. De Nederlandse roeiers troefden Roemenië af in de strijd om de tweede plaats achter het oppermachtige Duitsland, dat zoals verwacht de Europese titel binnenhaalde.



De Nederlandse roeiploeg pakte bij elkaar zeven medailles op het Schotse water, waarmee het samen met Roemenië het meest succesvolle land was. Marieke Keijser en Ilse Paulis veroverden de Europese titel in de lichte dubbeltwee. Daarnaast was er drie keer zilver en drie keer brons voor Oranje.



De Holland Acht, met aan boord Vincent van der Want, Boudewijn Röell, Maarten Hurkmans, Simon van Dorp, Mechiel Versluis, Ruben Knab, Lex van den Herik, Freek Robbers en stuurman Diederik van Engelenburg, lag halverwege de race aan kop. Duitsland gaf in het tweede deel van de finale echter gas en ging de Nederlandse boot voorbij. De wereldkampioen en topfavoriet voor het Europese goud roeide daarna soeverein naar de titel.



De Holland Acht wist in de laatste meters Roemenië weer voorbij te varen en pakte het zilver. Het vlaggenschip van Oranje had vorig jaar bij de WK in Florida net naast de medailles gegrepen (vierde). Volgende maand wordt in de Bulgaarse stad Plovdiv weer gestreden om de mondiale titels.