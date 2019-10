Liverpool komt met de schrik vrij tegen Salzburg

Depay scoort voor winnend Lyon in Leipzig

23:05 Olympique Lyon heeft in groep G van de Champions League een verrassende overwinning geboekt bij RB Leipzig. De Franse ploeg zegevierde in Duitsland met 0-2. Voor de bezoekers kwamen Memphis Depay en Martin Terrier tot scoren. Voor Lyon, de huidige nummer elf van de Franse Ligue 1, was het de eerste overwinning in alle competities sinds half augustus.