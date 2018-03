Liverpool mist zieke Wijnaldum tegen Porto

Fans moeten rol Neymar overnemen voor CL-duel met Real Madrid

15:24 De fans moeten Paris Saint-Germain over de streep trekken in hun poging de achterstand (3-1) tegen Real Madrid goed te maken. Dat zei coach Unai Emery aan de vooravond van de ontmoeting in de achtste finale van de Champions League. ,,Ze moeten de rol van Neymar in zekere zin overnemen'', aldus de trainer.