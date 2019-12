Liverpool spot beoogde partner Van Dijk bij Sevilla, Benfica tast in buidel voor Wiegl

VIDEO Voetbal­prof Nurija (21) uit Vaassen start inzame­lings­ac­tie om haar Russische moeder in betere kliniek te krijgen

20:34 Profvoetbalster Nurija van Schoonhoven is een inzamelingsactie gestart om haar biologische familie te helpen. De 21-jarige Vaassense deed vorige week haar verhaal, nadat ze dit najaar werd herenigd met haar biologische moeder in Rusland. Ze is vastberaden om haar biologische moeder, die gedurende het jaar lange periodes in een psychiatrische kliniek verblijft, in een betere kliniek te krijgen en om het huisje van haar tante op te knappen.