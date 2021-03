Liverpool treft Real Madrid in kwartfinales, finalisten van vorig jaar weer tegen elkaar

Champions LeagueLiverpool neemt het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Real Madrid. In een andere kwartfinale wacht een herhaling van de finale van vorig seizoen: titelhouder Bayern München neemt het op tegen Paris Saint-Germain. Verder werden Manchester City en Borussia Dortmund en FC Porto en Chelsea aan elkaar gekoppeld.

De winnaars van Bayern München - Paris Saint-Germain en Manchester City en Borussia Dortmund spelen in de halve eindstrijd tegen elkaar en de andere halve finale gaat tussen de winnaar van Real Madrid - Liverpool en FC Porto - Chelsea.

Volledige loting kwartfinales:



Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea

Bayern München - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool Volledig scherm Ziyech viert zijn doelpunt namens Chelsea in het duel met Atlético Madrid. © EPA

Liverpool schakelde in de achtste finales het Duitse RB Leipzig uit. De Champions League-winnaar van 2019 beleeft in de Premier League een zwaar seizoen en staat op een teleurstellende zesde plek. Een startbewijs voor het Europese kampioenenbal van volgend seizoen is daardoor nog allerminst zeker. Met een eindzege in de Champions League zou de ploeg van trainer Jürgen Klopp zich overigens ook verzekeren van een nieuwe deelname.

Bekijk hier de laatste samenvattingen uit de Champions League:

Tegenstander Real Madrid won de Champions League in zowel 2016, 2017 als 2018. De Spaanse club rekende in de achtste finales af met Atalanta Bergamo. De ploeg van trainer Zinedine Zidane won in Italië met 1-0 en in het eigen Santiago Bernabeu werd Atalanta met 3-1 verslagen. In La Liga staat Real Madrid derde, met zes punten achterstand op koploper Atlético Madrid en twee punten achterstand op FC Barcelona. Die clubs werden in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld.

Volledig scherm Sergio Ramos (r) viert een treffer tegen Atalanta. © AFP

De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League staan voor dinsdag en woensdag 6 en 7 april op de rol. De returns worden op 13 en 14 april afgewerkt. De halve eindstrijd begint op 27 en 28 april, waarna de returns op 4 en 5 mei worden afgewerkt. De finale is op 29 mei in Istanboel.



Vorig seizoen was Bayern in de finale in Lissabon met 1-0 te sterk voor PSG. Kingsley Coman maakte het winnende doelpunt. In 2018 stonden Real en Liverpool tegenover elkaar in de finale, die met 3-1 werd gewonnen door de Spanjaarden.

Volledig scherm Kingsley Coman (l) na zijn winnende treffer in de Champions League-finale van vorig jaar tegen PSG. © REUTERS

