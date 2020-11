Liverpool ziet alleen Henderson terugkeren voor duel met Ajax

Henderson is voorlopig de enige speler die de ruim gevulde ziekenboeg van de kampioen van Engeland kan verlaten. Klopp kan tegen Ajax geen beroep doen op Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Joe Gomez, Naby Keïta en Xherdan Shaqiri. Trent Alexander-Arnold heeft de training hervat, maar ook voor hem komt de wedstrijd tegen Ajax nog te vroeg.

Liverpool heeft een gelijkspel nodig voor een plek in de achtste finales en sluit volgende week de groepsfase af met een uitwedstrijd tegen FC Midtjylland, dat nog puntloos is in groep D.