Lonneke Sloetjes: ‘Italië was tien keer beter’

De diagonaal is reëel. Italië was beter, dat bewijzen de cijfers alleen al, al kwam Nederland in set 1 en in set 3 tegen het einde nog dichtbij. ,,Wij waren ook niet constant genoeg. Zij waren echt de betere partij. We kunnen nou niet zeggen dat we het net hebben laten glippen. Zij waren echt beter.”

Dat voelt desondanks wel machteloos. Het Nederlands team werkte in aanloop naar dit toernooi maanden samen, trainde zelfs in een opgestookte warme hal uit voorzorg voor het geval er in Catania geen airco gebruikt zou worden – wat achteraf onnodig bleek. Sloetjes: ,,Ik weet dat we er alles aan gedaan hebben. Als ik naar mezelf kijk: ik had gewoon niks anders kunnen doen in de voorbereiding. Ik had geen betere keuzes kunnen maken. Maar zij waren gewoon de betere ploeg, dan is het zo.”