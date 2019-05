Lonwijk verkiest Utrecht boven PSV, Chelsea accepteert bod van 130 miljoen op Hazard

Het transferwindow is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen eind volgende week. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Lonwijk verkiest Utrecht boven PSV

Justin Lonwijk is vertrokken bij PSV en tekent voor drie jaar bij FC Utrecht. De 19-jarige middenvelder kon bij PSV blijven, maar gaat naar de Domstad. Afgelopen seizoen speelde hij voornamelijk in Jong PSV. In achttien duels kwam Lonwijk tot drie doelpunten en vier assists. De Brabander speelde jeugdinterlands voor Oranje Onder 16, Oranje Onder 17, Oranje Onder 18 en Oranje Onder 19. ,,Hij heeft lengte, een goed fysiek en veel power. Justin is een aanvallend ingestelde middenvelder die ook nog in de voorhoede uit de voeten kan. Een zogeheten box to box-speler. Het is een groot talent met nog veel ruimte voor progressie”, vertelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

HSV haalt ervaren coach Hecking

De zeer ervaren coach Dieter Hecking moet komend seizoen proberen Hamburger SV terug te loodsen naar de Bundesliga. De club die vorig jaar voor het eerst degradeerde heeft de 54-jarige trainer aangesteld als opvolger van Hannes Wolf. Die was er, in de zeven maanden dat hij bij HSV werkte, niet in geslaagd de club terug te brengen op het hoogste niveau.



Hecking was de afgelopen tweeënhalf jaar trainer van Borusia Mönchengladbach, waarmee hij anderhalve week geleden als vijfde eindigde in de Bundesliga. Daarvoor was hij onder meer werkzaam voor Alemannia Aachen, Hannover 96, FC Nürnberg en VfL Wolfsburg. Met die laatste club eindigde hij in het seizoen 2014/15 als tweede in de Bundesliga. Hecking zat als trainer inmiddels 419 duels op de bank in de hoogste Duitse voetbalklasse. Bij HSV voetbalt onder anderen de Nederlander Rick van Drongelen.

Sparta licht optie Veldwijk en Drenthe mag vertrekken

Lars Veldwijk blijft nog een jaar bij Sparta. De club heeft de optie in het contract gelicht en de verbintenis loopt nu een jaar langer door. Mocht de spits toch nog vertrekken, dan krijgen de Rotterdammers er in ieder geval een transfersom voor. Royston Drenthe daarentegen mag vertrekken bij de Spartanen. Lees hier meer.

Van den Brom hoopt op hereniging met Maher bij FC Utrecht

John van den Brom heeft zijn zinnen gezet op een hereniging met Adam Maher bij zijn nieuwe werkgever FC Utrecht. AZ dacht het kind van de club langer aan zich te kunnen en kreeg daar positieve geluiden te horen uit diens kamp, maar zelfs een goede aanbieding voor de middenvelder kon hem niet verleiden in Alkmaar te blijven. Een hereniging met zijn voormalige trainer Van den Brom is nu een serieuze optie geworden, mede ook door het forse tekengeld dat Maher in Utrecht kan ontvangen. Lees hier meer.

130 miljoen voor Chelsea en 450.000 voor Hazard

Eden Hazard is nu wel heel hard op weg naar Real Madrid. De geruchten gaan eigenlijk al jaren, maar zijn deze weken in een stroomversnelling gekomen. Zeker nu Florentino Perez, de voorzitter van Real, heeft gezegd dat Hazard it jaar zeker gaat komen. Volgens The Sun zou Chelsea nu een bod van 130 miljoen euro geaccepteerd hebben.



Ook de Belg zelf zou al akkoord zijn met Real Madrid en een weeksalaris krijgen van 450.000 euro.

Volledig scherm Eden Hazard © REUTERS

Benfica op weg naar Camp Nou voor onderhandelingen over Cillessen

Benfica zet alles op alles om Jasper Cillessen los te weken van FC Barcelona. Voorzitter Luis Filipe Vieira reist volgens de Portugese krant Correio da Manhà vandaag of morgen af naar Camp Nou om de onderhandelingen af te ronden. Struikelblok is de transfersom, die in de ogen van Benfica nog veel te hoog is. Barça zou 20 miljoen euro willen voor de Oranje-international, de Portugezen willen niet verder gaan dan de helft. Cillessen gaf eerder al aan te willen vertrekken bij Barça.

Volledig scherm Jasper Cillessen. © Getty Images

Anderlecht en Heerenveen ruziën over Vlap

SC Heerenveen en Anderlecht zijn het nog niet eens over de transfer van Michel Vlap. Volgens Belgische bronnen ligt er inmiddels een bod van 5 miljoen euro bij Heerenveen. De 21-jarige Fries geldt momenteel als het belangrijkste doelwit van Anderlecht op de transfermarkt. Lees hier meer.