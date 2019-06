Lopez en Simon finalisten van Queens

3e Nederlander bij Russen? Idrissi op weg naar FK Krasnodar

19:54 Oussama Idrissi speelt volgend seizoen waarschijnlijk in de Russische competitie. De 23-jarige aanvaller van AZ is op weg naar FK Krasnodar, de club waar Tony Vilhena deze week al naar verkaste. Younes Namli maakte deze transferperiode ook al de overstap naar deze Russische formatie. FK Krasnodar komt volgend seizoen uit in de Champions League.