Lopez houdt Tolhoek in koninginnenrit nipt van zege af: ‘Geweldige dag’

Ruta del SolMiguel Ángel López heeft de koninginnenrit met zes beklimmingen in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De Colombiaan versloeg in de sprint bergop Antwan Tolhoek en neemt meteen ook de leiderstrui over van de Brit Ethan Hayter. Tolhoek, van Jumbo-Visma, eindigde als tweede en neemt die positie op 20 seconden van de winnaar ook in het algemeen klassement in.