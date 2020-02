López pakt dagwinst in de Algarve, Evenepoel verdedigt succesvol zijn leiderstrui

Mathieu van der Poel kondigde bij aanvang van de Ronde van de Algarve aan dat hij niet elke dag voor ritwinst zou rijden. Van zijn ploeg Alpecin-Fenix ontving hij één wildcard; op die dag mocht hij zijn vleugels uitslaan. Met nog alleen een tijdrit in het verschiet was de verwachting dat Van der Poel zaterdag voor eigen kansen mocht rijden. De lastige rit van Albufeira naar de Alto de Malhão leek op voorhand geschikt te zijn voor de Nederlander, die in de tweede etappe al lang mee kon klimmen met de beste klassementsmannen.



Op zo'n 25 kilometer van het einde werd de Alto de Malhão voor de eerste keer beklommen. João Rodriguez bleef als laatste over van een vroege vlucht en reed lange tijd alleen voor het peloton uit. Vincenzo Nibali probeerde de oversteek te maken, maar de kopman van Trek-Segafredo werd al snel teruggepakt door het peloton. Daar verzorgden de ploegen van Van der Poel en klassementsleider Remco Evenepoel het tempo.



Op weg naar de 2,5 kilometer lange slotklim nam BORA-hansgrohe het initiatief over. De Duitsers zagen kansen voor Maximilian Schachmann, die tweede stond in het klassement in dezelfde tijd als Evenepoel. Van der Poel moest in het tussenstuk het peloton laten gaan en speelde geen rol van betekenis in de finale.



Miguel Angel Lopez plaatste als eerste klassementsrenner een aanval. Lang trok hij niet door, want hij slaagde er niet in om de elitegroep verder uit te dunnen. Met nog 500 meter probeerde hij het opnieuw en ditmaal zat er wel pit in. Martin kon net niet volgen en finishte uiteindelijk op luttele seconden achterstand als tweede. Evenepoel werd derde op slechts drie tellen achterstand en blijft leider omdat er in de Ronde van de Algarve geen bonificatieseconden zijn. Bauke Mollema werd achtste.



Zondag eindigt de Ronde van de Algarve met een individuele tijdrit van 20,3 kilometer. Evenepoel verdedigt een voorsprong van twee seconden op López.