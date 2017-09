López soleert naar tweede ritzege, Kelderman zakt naar vier

Op de top van de klim op de Sierra Nevada kon López zijn tweede ritzege vieren, ondanks de druk van de favorieten. Daar probeerde Vincenzo Nibali, de naaste belager van leider Chris Froome op 55 seconden, al vroeg weg te rijden. De Italiaan besefte al snel dat zijn poging kansloos was.



Het was wachten op een nieuwe versnelling bij de favorieten, maar die kwam pas in de laatste twee kilometer, toen Ilnoer Zakarin een gat sloeg. De concurrent van Kelderman voor het eindpodium pakte net genoeg tijd terug om over de Nederlander te wippen in het klassement. Het verschil tussen Zakarin en Kelderman is nu drie tellen in het voordeel van de Rus.



Klassementsleider Froome finishte op twee seconden van Kelderman, maar Nibali verloor nog zes seconden meer. De Italiaan verloor zes seconden en staat nu op 1'01 van Froome. Wout Poels kwam door zijn sterke optreden in de Sierra Nevada de top-10 binnen. De meesterknecht van Froome staat 10de op 5'22 van zijn kopman.