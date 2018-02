López wint koninginnenrit in Oman

Schippers begint jacht op nationale titel voorzichtig

14:43 Dafne Schippers is de jacht op haar achtste Nederlandse titel op de 60 meter voorzichtig begonnen. De Utrechtse wereldkampioene op de 200 meter liep in de series bij de NK indoor in Apeldoorn een tijd van 7,47. Ze was langzamer dan Naomi Sedney en Jamile Samuel, die allebei 7,33 noteerden.