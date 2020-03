Lorena Wiebes bezorgt Parkhotel eerste seizoenszege

Beledigde Hoffenheim-miljardair Hopp laat zich niet wegjagen

19:36 Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp laat zich door zware beledigingen aan zijn adres niet verdrijven uit het voetbal. ,,Het is allesbehalve leuk om die walgelijke spandoeken te zien in stadions, maar ik laat me niet kisten”, liet de 79-jarige miljardair weten op de website van zijn club. ,,Ik ervaar een ongekende golf van sympathie en merk een breed gedragen onbegrip over deze vorm van haat.”