Lorena Wiebes maakt favorietenrol waar en verovert in München EK-goud: ‘Het was een lange sprint’

Lorena Wiebes is Europees kampioen. In de wegwedstrijd van Landsberg am Lech naar München was de Nederlandse renster na 128,3 kilometer in een massasprint de rapste, al moest er wel een fotofinish aan te pas komen om een winnares aan te wijzen. Wiebes bleek de gelukkige, Elisa Balsamo bleef achter met zilver.

Het parkoers was ideaal voor de rappe vrouwen. Een week na de sprintzege van Fabio Jakobsen waren tijdens het ‘Super-EK’ opnieuw alle ogen gericht op de wit-oranje hemden van de Nederlandse ploeg. Ditmaal stond Lorena Wiebes in het middelpunt van de belangstelling, en niet ten onrechte: als er gesprint wordt, is negen van de tien keer Wiebes de snelste



De Nederlandse vrouwen deden er dus ook alles aan om het op een sprint uit te laten draaien. Sprintaantrekster Charlotte Kool en Wiebes werden uit de wind gehouden, de rest van de vrouwenploeg (bestaande uit titelverdedigster Ellen van Dijk, Thalita de Jong, Jeanne Korevaar, Anouska Koster en Floortje Mackaij) moest ervoor zorgen dat niemand weg kon rijden. En als dan een groepje zoals bij het ingaan van de laatste ronde de ruimte kreeg, dan moest de groep ook binnen handbereik zijn.

Lea Lin Teutenberg, Juliette Labous en Sheyla Gutiérrez werden in de laatste van drie plaatselijke ronden door München gegrepen, waarna het zoals verwacht op een sprint uitdraaide. De Nederlandse vrouwen en het Italië van Elisa Balsamo, Rachele Barbieri en Marta Bastianelli formeerden zich. Met de Italiaanse trein aan de rechterkant van de weg en de uitgedunde Nederlandse trein links, koos Wiebes voor het wiel van wereldkampioene Balsamo. Wiebes bleek uiteindelijk de snelste te zijn, al moest er wel een fotofinish aan te pas komen om een winnares aan te wijzen. Na luttele minuten kon Wiebes het pas echt geloven: ze is Europees kampioen.

Volledig scherm Elisa Balsamo (links), Rachele Barbieri (midden) en Lorena Wiebes (rechts). © BELGA

Balsamo veroverde het zilver voor haar landgenote Barbieri. Wiebes won onlangs nog twee ritten in de Tour de France Femmes en droeg lange tijd het geel en groen. Eindwinst in het puntenklassement was ook bijna binnen, totdat ze in de voorlaatste rit in dalende lijn ten val kwam en de Tour moest verlaten. Wiebes, die vanaf volgend seizoen rijdt voor SD Worx, werd in 2019 nog Nederlands kampioen.

Wiebes wist niet meteen dat ze had gewonnen toen ze over de finish kwam. Ze noemde haar overwinning ,,heel fijn”. ,,Zeker als je ziet hoe hard iedereen heeft gewerkt. Iedereen heeft zich aan het plan gehouden. We waren sterk vandaag, maar het was een lange sprint”, aldus de sprintster bij de NOS. Op de WK van volgende maand in Australië hoopt de Nederlandse op een ,,mooi einde van het seizoen”.

Volledig scherm Lorena Wiebes juicht na het veroveren van goud. © photo: Cor Vos

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerspel!

De Ronde van Spanje begint op vrijdag 19 augustus met de Gran Salida in Utrecht met een ploegentijdrit. Ook de tweede en derde etappe vinden plaats op Nederlandse bodem, waarna het peloton afzakt naar onder meer Asturië en de Sierra Nevada in het diepe zuiden van Spanje. Doe mee met ons Vuelta-spel en win mooie prijzen!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.