Lorena Wiebes verkast naar SD/Worx ondanks doorlopend contract bij Team DSM

Wiebes is in de Tour de kopvrouw van DSM. Nog wel, in ieder geval. Volgend jaar rijdt ze in een ander shirt: dat van SD/Worx, zo bevestigen verschillende bronnen. De overstap is opvallend. Wiebes zit naar eigen zeggen bij DSM sportief gezien op haar plek en ze heeft een doorlopend contract tot eind 2024. Maar in datzelfde contract staat een clausule die haar de kans geeft om in te gaan op significant interessantere aanbiedingen van andere ploegen.