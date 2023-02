Lorena Wiebes ziet oud-ploeggenote Charlotte Kool ritzege pakken in UAE Tour

De 23-jarige Wiebes, nu rijdend voor SD Worx, werd toch nog tweede nadat ze betrokken was geweest bij een van de valpartijen in de slotfase. Kool was bij Team DSM, waar ze nu nog voor rijdt, vaak de lead-out van Wiebes.

Wiebes verruilde begin dit seizoen Team DSM voor SD Worx. Afgelopen jaar was ze oppermachtig in het vrouwenpeloton met 23 overwinningen. SD Worx had veel geld over voor de regerend Europees kampioene die in een paar jaar al 59 overwinningen behaalde.



De UAE Tour kent vier etappes en eindigt zondag.