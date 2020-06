Lorentzen zegt Team Reggeborgh af

Samenvatting Doellijn­tech­no­lo­gie én VAR falen bij hervatting Premier League, Hawk-Eye noemt situatie uitzonder­lijk

22:56 De seizoenshervatting van de Premier League werd er een om nog lang over na te praten. Een zuiver doelpunt van Sheffield United werd kort voor rust niet toegekend, omdat de doellijntechnologie en de VAR niet ingrepen. De Noorse Aston Villa-doelman Ørjan Nyland ging met bal over de doellijn, maar niemand greep in, waardoor de beginstand ook de eindstand werd: 0-0).