Loris Veneman wil bij de TT het podium halen: ‘Als je bang bent, moet je niet op een circuit gaan racen’

Loris Veneman valt lange tijd stil als de naam van Jakub Gurecky op tafel komt. ,,Die kenden we wel goed’’, klinkt het ingetogen. ,,Het was een rare gewaarwording dat we over zijn dood moesten lezen via een Instagrambericht in het Tsjechisch. Waarbij we, ook na de lastige vertaling, nauwelijks beseften wat er allemaal was gebeurd. Een officiële mededeling was er niet. Maar het was een bericht van de familie en dan weet je genoeg.’’