Los Angeles Lakers sleept zeventiende NBA-titel binnen

LeBron James MVPLos Angeles Lakers heeft de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA binnengesleept. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het zesde duel in de NBA-finale van Miami Heat en kwam daarmee op een beslissende 4-2 voorspong in de best-of-seven-serie.

De ploeg van LeBron James won het duel met 106-93. De superster was zelf goed voor 28 punten, 14 rebounds en 10 assists. Zijn medespeler Anthony Davis voegde 19 punten en 15 rebounds toe.

Het is de zeventiende keer dat Los Angeles Lakers de titel in de wacht sleept. Daarmee deelt de club het record qua aantal kampioenschappen met de Boston Celtics. James heeft zelf nu vier keer het kampioenschap gewonnen. Hij deed dat eerder in 2012 en 2013 met de Heat en in 2016 met Cleveland.

MVP

Om het feest compleet te maken werd James na het behalen van de titel voor de vierde keer in zijn carrière uitgeroepen tot beste speler van de finale. Hij is de eerste basketballer in de NBA die bij drie verschillende teams is geëerd met de titel van MVP (most valuable player). Hij behaalde eerder in zijn loopbaan titels met Miami Heat (2x) en Cleveland Cavaliers.

Alleen Michael Jordan is meer gelauwerd dan James met zes NBA-titels en evenzoveel uitverkiezingen tot beste speler van de NBA-finale. ,,Maar ik zet James boven Jordan”, zei coach Frank Vogel van LA Lakers na de finale. ,,In mijn ogen is hij de beste basketballer die er ooit is geweest. Daar kom je achter als je iedere dag in zijn buurt doorbrengt en ziet hoe hij zijn geest werkt, hoe hij zich aanpast en de groep leidt.”

Zijn ploegmaat Kyle Kuzma noemde James de drijvende kracht achter de ploeg, zowel in als buiten het speelveld. ,,Hij is een van de grote leiders in de sport, niet alleen in de NBA. LeBron gaat altijd voorop in de strijd, praat en zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt. Hij tilt alle spelers naar een hoger niveau.”

De 35-jarige ‘King’ James had maar één doel toen hij zich in de zomer van 2018 aansloot bij de beroemde basketbalclub, die aan het wegkwijnen was. ,,Ik zei tegen voorzitter Jeanie Bush dat ik deze ploeg weer zou terugbrengen naar de positie waar het thuishoort en dat is aan de top. Het betekent veel voor mij om deze club te vertegenwoordigen. Het gaat ook om respect; de club verdient respect en ik verdien ook respect”, aldus de grote vedette.