Los Angeles Lakers verslaan Denver Nuggets en plaatsen zich voor NBA-finale

VOORBESCHOUWING Eersteling maakt debuut voor GA Eagles; ook Hendriks en Ross mee naar Volendam

25 september Julliani Eersteling maakt zondagavond (aftrap 20.00 uur) zijn basisdebuut voor Go Ahead Eagles. De rechterverdediger vervangt in de wedstrijd tegen FC Volendam Boyd Lucassen, die met een knieblessure is afgehaakt.