Lothar Matthaüs op wielen, maar nu al met pensioen? Liever niet

Nee, hij is niet de populairste in Nederland. Een jankerd, wordt hij hier vaak genoemd. Een vervelende mekkerkont. Voelt Sebastian Vettel zich benadeeld, dan krijgt hij hier meteen de volle laag. Ligt hij weer eens in de clinch met Max Verstappen, dan heeft er maar één schuld, dat begrijpt u. Gaat hij het gras in, dan wordt er gegniffeld in Hollandse huiskamers. Omdat wij voor die andere zijn, met die oranje leeuwenhelm op. Maar ook omdat wij helden liever niet te lang op een apenrots zien zitten. Van de val genieten we net zo intens.