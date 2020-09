Loting voor CL en EL toch niet in Athene, maar gewoon in Nyon

Aanvankelijk was het de bedoeling iedereen in een grote ruimte in Athene te ontvangen. De UEFA zou daarmee de huidige regels van de Griekse overheid wat betreft corona overtreden. Daarom is overgeschakeld naar een ander plan.



,,Alle partijen waren het erover eens dat de volksgezondheid de hoogste prioriteit moet blijven hebben en dat het momenteel niet mogelijk is om een ​​evenement van een dergelijke omvang met gasten in Athene te organiseren”, aldus de UEFA.



De groepsfase van de Champions League begint dit seizoen vanwege het coronavirus pas op 20 oktober.