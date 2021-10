Lotte doet weer van zich spreken in een olympisch jaar, met winst op de IJsselcup in Deventer

wedstrijdverslag Negental GA Eagles grijpt op heroïsche wijze de winst tegen Heracles

16 oktober In een duel vol fouten, twee rode kaarten, negen minuten extra tijd en ‘vreemde’ doelpunten hervond Go Ahead Eagles zaterdagavond op miraculeuze wijze het juiste spoor richting handhaving in de eredivisie. Met negen man - Giannis Botos en Isac Lidberg werden door arbiter Martens van het veld gestuurd - sleepte de ploeg uit Deventer op welhaast heroïsche wijze een 4-2 tegen Heracles Almelo uit het vuur.