Lotte Kopecky klopt Annemiek van Vleuten in laatste bocht Strade Bianche: ‘Ze zei dat het vrij ‘tricky’ was wat ik deed’

De Belgische Lotte Kopecky heeft Strade Bianche op haar naam geschreven. De 26-jarige renster van SD Worx was Annemiek van Vleuten de baas in de straten van het Italiaanse Siena.

Kopecky bleek verschrikkelijk taai in de finale van de grindwegenklassieker. Toen Van Vleuten 12 kilometer voor de finish op een hellend stuk flink versnelde, bleek de Vlaamse de enige die kon volgen. Het tweetal werd vervolgens weer gegrepen, maar liet de concurrentie in de steile slotkilometer opnieuw de hielen zien.



Wat Van Vleuten ook probeerde op de lastige stroken in het middeleeuwse Siena, ze kreeg Kopecky er niet af. De Belgische beet zich vast in haar wiel en maakte het in de sprint af. Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika finishte op tien seconden als derde.

Grootste zege uit loopbaan

Voor Kopecky betekent de winst in Strade Bianche de grootste zege uit haar loopbaan. Van Vleuten moet voorlopig wachten op haar derde overwinning in de Italiaanse klassieker. De 39-jarige kopvrouw van Movistar won de koers in 2019 en 2020.



Demi Vollering en Marianne Vos gingen lang mee met de favorieten, maar moesten passen in de slotkilometer. Vos, die Strade Bianche in haar glansrijke carrière nog nooit won, kwam op een kleine halve minuut als zevende over de meet. Vollering liet het lopen in de finale en eindigde als twaalfde.

,,Ik kan amper geloven dat ik heb gewonnen”, stamelde Kopecky na de grootste overwinning in haar carrière. De Belgische kampioene was de enige die Van Vleuten op de slotklim kon volgen en in de laatste meters nog een sprintje in de benen had. ,,Ongelooflijk, de Strade Bianche is zo’n mooie koers en ik pak hier gewoon de zege. De hele finale voelde ik me goed, ik had echt enorm goede benen. Dit was een geweldige ploegprestatie van heel SD Worx. Ik had altijd teamgenoten bij me om mij te steunen en dat draaide perfect uit.”

Kopecky wisselde vlak voor de podiumceremonie wat woorden met Van Vleuten, die niet met de pers sprak. ,,Annemiek zei me dat ik heel sterk was. Ze vertelde me ook dat het vrij ‘tricky’ was wat ik deed in die laatste bocht. De snelheid lag heel hoog. Ik moet nog eens naar de beelden kijken, maar ik denk niet dat ik iets verkeerd deed. Natuurlijk was ze teleurgesteld. Annemiek wil altijd winnen, als je dan tweede wordt, dan ben je ontgoocheld.”

De mannen rijden vandaag eveneens Strade Bianche. Deze wedstrijd is hier in een liveblog te volgen.

Ellen van Dijk voor vijfde keer de beste in Fryslân Tour

Ellen van Dijk heeft voor de vijfde keer de Fryslân Tour, voorheen de Healthy Ageing Tour, gewonnen. In de derde en laatste etappe van 137 kilometer kwam haar leiderstrui niet meer in gevaar. De rit eindigde in een massasprint, die werd gewonnen door de Italiaanse Rachele Barbieri. Landgenote Martina Fidanza werd tweede, voor Elodie Le Bail uit Frankrijk.

Van Dijk pakte donderdag, de eerste dag van de koers, gelijk de leiderstrui bij de tijdrit. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel had na die openingsrit een voorsprong van 7 seconden op landgenote Riejanne Markus, die ze niet meer weggaf. ,,Toch is het stressvol geweest, ik was blij dat ik over de streep was”, zei Van Dijk. ,,Mentaal vraagt het veel om altijd van voren te moeten rijden, geen gaten te laten vallen. Uiteindelijk is het gelukt. En daar ben ik blij mee.”

Van Dijk won de Healthy Ageing Tour ook al in 2013, 2016, 2017 en afgelopen jaar.

