Lotte van Beek baalt van zesde plek op 1000 meter

Van Beek baalde na afloop opzichtig. Ze reed de voorlaatste rit en had Ter Mors al een scherpe tijd zien neerzetten. ,,Dit is gewoon kloten. Ik hoopte vooraf me te kunnen mengen in de strijd om de derde plek. Op Ter Mors en Leenstra staat geen maat nu, maar derde worden had ik wel in mijn hoofd. Maar toen ik over de finish kwam, zag ik al dat het niet goed genoeg was’’, zei de 26-jarige schaatsster.