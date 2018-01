Lotte van Beek gebruikt NK sprint om start te verbeteren

De afgelopen week trainde Van Beek op Lanzarote, met vijf ploeggenoten van Gewest Friesland. ,,We hebben daar hard getraind’’, vertelt Van Beek. ,,Veel fietsen, maar ook specifieke krachttraining en sprongtraining. Eigenlijk de oefeningen die je normaal naast het schaatsen doet.’’ Door de drukke periode eind december en begin januari had ze even behoefte aan rust, zon en andere trainingsprikkels. ,,We hebben natuurlijk continu op het ijs gestaan de afgelopen weken. Na het OKT zijn we na de jaarwisseling direct doorgereisd naar het EK Afstanden in Kolomna, dus veel tijd om op adem te komen, heb ik niet gehad. Het is toch steeds weer een gedoe om in Rusland te komen, op de terugweg heb ik maar weinig kunnen slapen. Daarom heb ik ervoor gekozen om de wereldbekerwedstrijden in Erfurt aan me voorbij te laten gaan. Ik kon daar ook geen 1500 rijden, maar alleen de duizend. Op Lanzarote kon ik echt tot rust komen, even de zinnen verzetten in de zon en specifiek trainen. Door mijn sponsors kon dat gelukkig worden geregeld.’’