Lotte van Beek in achtervolgingsploeg op Olympische Spelen

De Zwolse Van Beek is blij met de uitverkiezing. ,,Het betreft geen reserveplaats, hoor’’, stelt Van Beek vast, die haar uitverkiezing dankt aan haar goede prestaties op de 1500 meter tijdens het OKT en het EK Afstanden in Kolomna. ,,We gaan in Korea bekijken wie het beste in vorm is. Daarom is het goed dat we in de eerste week onze individuele afstanden hebben, dan kan de bondscoach bekijken hoe de ploeg er uit komt te zien.’’