Lotte van Beek komt van ver, maar kan niet overtuigen op 1500 meter op NK

MENS EN SPORT Sportief zit Zwolse schaats­ster Lotte in de lift, al moet ze alles op de fiets doen tegenwoor­dig

24 oktober Ze doet alles op de fiets tegenwoordig. Schaatsster Lotte van Beek was normaal gesproken gewend een auto van de schaatsploeg te rijden of een autosponsor te hebben, maar de 28-jarige Zwolse heeft die nu niet. ,,Dat was in de zomer wel te doen, maar nu het weer slechter is, wordt het steeds lastiger.”