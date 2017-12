Lotte van Beek plaatst zich voor de Olympische Spelen

Van Beek hoefde alleen Ireen Wüst voor zich te dulden, die haar in een rechtstreeks duel versloeg. Wüst klokte 1.54,78, waar Van Beek 1.55,51 neerzette. Daarna kwamen nog Marrit Leenstra, Jorien ter Mors en Antoinette de Jong in actie, maar alledrie de kanshebbers konden niet aan de tijd van Van Beek tippen.

De Zwolse schaatsster, die in 2014 nog brons haalde op de Spelen in Sotsji op de 1500 meter, kende daarna tijden van fysieke en mentale problemen. Begin dit jaar moest ze vertrekken bij Lotto Jumbo en trainde ze afgelopen zomer verder bij gewest Friesland. ,,Toen heb ik de knop om kunnen zetten’’, vertelde Van Beek, die haar gedachten tijdens een korte vakantie in de sneeuw in Lapland weer op een rijtje kreeg. ,,Ik heb van ver moeten komen, maar het gevoel werd steeds beter. Ik wist dat ik me hier op de 1500 moest richten. Voor de 1000 meter is mijn start nog niet snel genoeg.’’