Lotto schorst Van der Sande na positieve test in Zesdaagse

De substantie die bij Van der Sande werd aangetroffen, komt voor in de neusspray Sofrasolone en is vrij verkrijgbaar. ,,Het middel is in competitie toegelaten mits ze vermeld wordt bij een controle”, legde Lotto Soudal uit. Dat laatste lijkt bij Van der Sande niet gebeurd te zijn.



Het WorldTour-team besloot Van der Sande te schorsen in afwachting van het onderzoek van de internationale wielerunie (UCI). Hij rijdt sinds 2012 voor de Belgische formatie, vooral in dienst van ploeggenoten.