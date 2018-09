LottoNL-Jumbo wint ploegentijdrit, Roglic grijpt de leiding

Met verder Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Koen Bouwman, de Amerikaan Neilson Powless en de Belg Maarten Wynants was de Nederlandse ploeg over 14 kilometer ruim sneller dan het favoriete Quick-Step. Het verschil was 16 seconden. Katoesja werd derde op 20 seconden. Team Sky, met Wout Poels, Chris Froome en Geraint Thomas, moest 26 seconden toegeven en werd vierde. Voor LottoNL-Jumbo was het de dertigste overwinning van het seizoen en de eerste ooit in een ploegentijdrit.