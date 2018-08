LottoNL-Jumbo ziet Battaglin naar Katoesja vertrekken

Battaglin rijdt sinds 2016 voor LottoNL-Jumbo, dat hem destijds overnam van het kleinere Bardiani. Bij die Italiaanse ProContinentale ploeg had hij indruk gemaakt met een ritzege in de Giro in zowel 2013 als 2014.

Met zijn overstap naar Katoesja verwacht Battaglin weer een volgende stap te kunnen zetten. ,,Dit is een enorme kans voor me", zegt hij op de website van de Russische formatie. ,,Deze ploeg wilde me heel graag hebben en ik zal er alles aan doen om ze niet teleur te stellen. Ik hoop mooie dingen te kunnen laten zien in de Ardense klassiekers en natuurlijk wil ik ook etappes winnen in rittenkoersen."