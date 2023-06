Love game Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa: ‘Ja, we zijn een stel’

Met video Virgil van Dijk beseft veel meer dan in 2019 dat Oranje een prijs kan winnen: ‘Hadden toen beter moeten aanpakken’

Virgil van Dijk en Ronald Koeman verloren in 2019 de finale van de Nations League tegen Portugal. Toen kwam het besef dat er een echte prijs op het spel stond later. Nu is dat anders. ,,We beseffen het nu veel meer dan toen.”