Lozano aangekomen in Italië, Mühren adviseert ManUnited

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Arnold Mühren adviseert United over Eriksen

Volledig scherm Arnold Muhren wint met Manchester United de FA Cup in 1983. © ADN Beeldredactie Als Arnold Mühren het voor het zeggen had bij Manchester United wist hij het wel. Dan hadden de Red Devils er deze zomer werk van gemaakt om Christian Eriksen naar Old Trafford te halen. ,,United had Eriksen van Spurs moeten kopen‘’, vertelt de oud-speler van de Engelse grootmacht tegen Love Sport Radio. ,,Ze hebben een creatieve speler als hem nodig in het team. Hij is een creatieve middenvelder, ziet waar de ruimte ligt en kan zelf scoren... hij is een spelmaker.‘’



Inmiddels is het transferwindow alweer even gesloten in Engeland. United besloot geen pogingen te ondernemen om Eriksen naar Manchester te halen, om zo de kans te vergroten dat Paul Pogba zou blijven. ,,Dat gezegd hebbende, United heeft vier geweldige spelers voorin. Ze missen gewoon dat beetje creatief talent op het middenveld.‘’

Vertrekclausule van 130 miljoen voor Lozano

Dat de definitieve transfer van Hirving Lozano een kwestie van tijd is, is inmiddels publiek geheim. De Mexicaanse aanvaller is vanavond aangekomen op het vliegveld in Rome en ondergaat morgen in Napels de medische keuring. Het medium weet tevens te melden dat clubs die Lozano de komende jaren willen overnemen, zeer diep in de buidel moeten tasten. Naar verwachting is in het vijfjarige contract dat hij gaat ondertekenen een ontsnappingsclausule van zo'n 130 miljoen euro opgenomen. Lozano gaat in Napels liefst 4 miljoen euro per jaar verdienen.

Feyenoord verhuurt Wehrmann aan FC Dordrecht

Feyenoord verhuurt Jordy Wehrmann dit seizoen aan FC Dordrecht. De twintigjarige middenvelder krijgt de kans om in de eerste divisie speeltijd op te doen. Wehrmann speelt al sinds zijn zevende jaar voor Feyenoord. Hij tekende vorig jaar een contract dat hem tot de zomer van 2021 aan zijn club uit Rotterdam bindt. Feyenoord nam gisteren definitief afscheid van Emil Hansson. De 21-jarige aanvaller bereikte met de Duitse club Hannover 96 een akkoord over een contract voor drie seizoenen.

Volledig scherm Jordy Wehrmann in de voorbereiding tegen zijn nieuwe club. © BSR Agency

Ribéry bijna rond met Fiorentina

Fiorentina heeft Franck Ribéry een contract voor twee seizoenen aangeboden. De Fransman zit zonder club nadat hij vorig seizoen afscheid nam van Bayern München. Bij Fiorentina kan Ribéry vier miljoen euro per jaar verdienen en volgens Bild zijn de club en de aanvaller het bijna eens.

Volledig scherm Franck Ribéry © BSR Agency

Roma haalt Zappacosta terug naar Italië

Davide Zappacosta speelt zijn wedstrijden het komende seizoen weer in de Serie A. Bij Chelsea komt de 27-jarige rechtsback niet voor in de plannen van manager Frank Lampard en dus mocht hij vertrekken. Daar lijkt AS Roma nu gebruik van te maken.



Hoewel Chelsea de dertienvoudig international van Italië graag definitief hadden gesleten, nemen de Romeinen hem waarschijnlijk maar voor één seizoen over. De persvoorlichter van Roma bevestigde via Twitter dat Zappacosta vanavond nog arriveert in de Italiaanse hoofdstad, waarna hij later gekeurd zal worden. In Italië kwam hij eerder onder meer uit voor Atalanta en Torino, van die laatste club nam Chelsea hem in 2017 over.

Volledig scherm SALZBURG, AUSTRIA - JULY 31: Davide Zappacosta of FC Chelsea controls the ball during the pre-season friendly match between RB Salzburg and FC Chelsea at Red Bull Arena on July 31, 2019 in Salzburg, Austria. (Photo by TF-Images/Getty Images) © Getty Images

Juventus mengt zich in strijd om Neymar

Niet alleen Barcelona en Real Madrid willen Neymar overnemen van Paris Saint-Germain. Ook Juventus heeft zich gemengd in de strijd om de 27-jarige Braziliaanse superster die weg wil uit Frankrijk, zo melden AS en Globo Esporte.



In ruil voor Neymar zou Juve Paulo Dybala naar Parijs sturen en een transfersom van zo’n 100 miljoen willen betalen. De club stond eerder al op het punt om de Argentijn aan Tottenham Hotspur te slijten. Dat zag Dybala zelf echter niet zitten. Om de komst van Neymar mogelijk te maken moeten Mario Mandzukic, Blaise Matuidi en Daniele Rugani bij Juventus vertrekken.

Volledig scherm Paulo Dybala. © Getty Images Volledig scherm Neymar. © EPA

Lichtsteiner naar Augsburg

FC Augsburg heeft zich versterkt met Stephan Lichtsteiner. De 35-jarige Zwitser komt transfervrij over van Arsenal. De ervaren Lichtsteiner was daarvoor zeven jaar lang een vaste waarde bij Juventus. Ook kwam hij uit voor Lazio Roma, Lille en Grasshoppers. In Augsburg wordt de verdediger – goed voor 601 duels als prof – ploeggenoot van Jeffrey Gouweleeuw.

Volledig scherm Zwitsers international Stephan Lichsteiner (l) en Admir Mehmedi. © REUTERS

Inter wil ook Sánchez van United overnemen

Internazionale hoopt op korte termijn opnieuw zaken te kunnen doen met Manchester United. De Italiaanse club wil de Chileense aanvaller Alexis Sánchez op huurbasis overnemen van de Engelse grootmacht. Eerder deze zomer verhuisde al de Belgische international Romelu Lukaku van Manchester naar Milaan.

Sánchez verruilde in januari 2018 Arsenal voor de Mancunians. De Chileense international kon op Old Trafford de hoge verwachtingen niet waarmaken. In 45 wedstrijden kwam hij slechts vijf keer tot scoren. De Zuid-Amerikaan kwam dit seizoen voor zijn Engelse club nog niet in actie.

Sánchez is met een weeksalaris van ruim 4 ton grootverdiener bij Manchester United. Inter kan en wil een dergelijk bedrag niet betalen, maar volgens Britse media is de Engelse club bereid om een deel van het salaris van de Chileen te ‘subsidiëren'.

Volledig scherm Alexis Sanchez (r) in actie tegen Fulham. © AP

Milik in beeld bij Dortmund

Ex-Ajacied Arkadiusz Milik verruilt de Serie A mogelijk voor de Bundesliga. De 25-jarige spits van Napoli is in beeld bij Borussia Dortmund. Volgens de Italiaanse krant Tuttosport komen de Duitsers, die Milik al langer in het vizier hebben, binnenkort met een bod.

Volledig scherm Arkadiusz Milik. © AFP

PSV vindt Doan te duur

PSV heeft FC Groningen te kennen gegeven dat de club de vraagprijs voor de Japanse middenvelder Ritsu Doan (21) op dit moment te hoog vindt. Komt daarin geen verandering, dan zien de Eindhovenaren af van een transfer en schakelen ze door naar alternatieven.

PSV vindt Doan een uitstekende speler, wil hem graag overnemen en is ook best bereid om daarvoor een behoorlijk bedrag te betalen. Doan zelf wil dolgraag voor PSV uitkomen, omdat hij de stap naar Eindhoven als het juiste vervolg voor zijn carrière ziet. Hij hoopt dat FC Groningen wil meewerken aan een transfer en nog bijdraait.

FC Groningen wil ongeveer 13 miljoen euro en nog wat emolumenten voor Doan ontvangen en intern is iedereen bij PSV het erover eens dat dat bedrag niet realistisch is. Waar binnenlandse transfers van talentvolle spelers in deze categorie tot een paar jaar geleden nog vier à vijf miljoen euro kostten, ziet de club nu ineens een prijs op zich afkomen die niemand had verwacht. Dat Doan ongeveer een miljoen of acht zou kosten, was al wel ingecalculeerd.

Volledig scherm Ritsu Doan. © BSR Agency

Jedvaj volgende versterking voor Augsburg

FC Augsburg heeft zijn defensie verder versterkt. Na Stephan Lichtsteiner heeft de zwak gestarte Bundesligaclub ook Tin Jedvaj binnengehaald. De 23-jarige Kroatische international wordt voor een jaar gehuurd van Bayer Leverkusen, waar hij na de komst van trainer Peter Bosz op een zijspoor belandde. Jedvaj is de twaalfde nieuwe speler van FC Augsburg.