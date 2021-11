Lucina Brand wil vooral ‘waardige wereldkampioene’ zijn

Wereldkam­pi­oe­ne Lucinda Brand oppermach­tig naar goud bij EK veldrijden

Wereldkampioene Lucinda Brand heeft met groot machtsvertoon de Europese titel veldrijden gewonnen. De renster uit Rotterdam, die rijdt voor Trek-Segafredo, was in het Drentse Wijster een klasse apart bij de elite-vrouwen en pakte op het parkoers op en rond de VAM-berg het goud.

16:47