Lucinda Brand fietst ook volgend seizoen voor Sunweb

Brand gaat zondag bij de WK in Innsbruck met Sunweb voor titelprolongatie in de ploegentijdrit voor merkenteams. Vorig jaar was de ploeg de sterkste bij de WK in Noorwegen. Brand won dit seizoen met Sunweb al ploegentijdritten in de Giro, in Noorwegen en bij de Madrid Challenge. Vorig jaar was ze zelf de beste in de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen.