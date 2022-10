Lucinda Brand week na operatie klaar voor EK veldrijden

Met video Olympisch kampioen Thomas Krol stelt teleur op 1000 meter, Patrick Roest wint 10 kilometer

Thomas Krol is er bij kwalificatiewedstrijden voor de komende wereldbekerontmoetingen niet in geslaagd de 1000 meter te winnen. De regerend olympisch kampioen op deze afstand moest zondag in Thialf genoegen nemen met de vierde plaats. Dat was wel voldoende om zich te plaatsen, want Nederland heeft per afstand vijf startbewijzen.

