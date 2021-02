Lucinda Brand wereldkampioen én mantelzorger: ‘Ik had verwacht dat ik in elkaar zou storten’

Na zomer bij Feyenoord Na Slot zet AZ ook assistent Pusic op non-ac­tief

15:01 AZ heeft vanmorgen met onmiddellijke ingang afscheid genomen van Marino Pusic. De assistent-trainer werd door de Alkmaarders op non-actief gezet, nadat afgelopen weekeinde bekend was geworden dat hij in navolging van Arne Slot naar Feyenoord vertrekt. Kenneth Goudmijn neemt onder hoofdtrainer Pascal Jansen per direct de taken over van Pusic.