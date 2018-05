'Lucky loser' rijdt 8 uur naar Parijs om hoofdtoernooi te halen

Heracles en VVV financieel gezond

11:46 Heracles Almelo en VVV-Venlo hebben de zaken in financieel opzicht goed in orde. De twee clubs maken in het beoordelingssysteem van de licentiecommissie van de KNVB promotie van categorie 2 naar categorie 3. Dat is de groep van gezondste clubs in het betaalde voetbal.