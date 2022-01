‘Lucky loser’ Salvatore Caruso vervangt Novak Djokovic bij de Australian Open

Omstreden zege skiër Kriechmayr in klassieke afdaling Wengen

Vincent Kriechmayr heeft de klassieke afdaling om de wereldbeker in het Zwitserse Wengen gewonnen. De Oostenrijker ging als snelste naar beneden van de Lauberhorn, traditioneel de langste piste in het wereldbekercircuit. De 30-jarige Kriechmayr, regerend wereldkampioen op de afdaling, klokte 2.26,09 en was daarmee 0,34 seconde sneller dan de Zwitserse favoriet Beat Feuz.

15 januari