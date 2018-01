Ludwig eist snel straf voor Froome

,,Het nieuwe seizoen begint zondag met de Tour Down Under en dan moet de internationale wielrenunie een besluit hebben genomen'', aldus de voormalige sprinter, die in 1990 de groene trui won in de Ronde van Frankrijk tegen het Duitse persbureau DPA.



Viervoudig Tourwinnaar Froome is vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje positief bevonden op salbutamol. Dat is een geneesmiddel tegen astma. De Brit heeft toestemming om het middel te gebruiken, maar volgens de UCI heeft hij de toegestane waarde ruimschoots overschreden. Froome is niet geschorst, maar moet wel tekst en uitleg geven aan de wielerbond. Het is nog altijd wachten op een definitief oordeel van de UCI.



,,Ik ben geen arts, maar ik kan me niet voorstellen dat Froome een verklaring heeft voor een verdubbeling van de toegestane waarde. Je kunt niet de Italiaan Diego Ulissi voor eenzelfde vergrijp schorsen en tegen Froome niets ondernemen. Terwijl de UCI zich juist zo sterk maakt voor openheid en transparantie'', aldus Ludwig. Ulissi werd in 2014 voor negen maanden geschorst voor een overschrijding van de maximumwaarde van salbutamol.