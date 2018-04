Luik-Bastenaken-Luik: dit zijn de favorieten

1. Alejandro Valverde Na vier achtereenvolgende zeges moest Alejandro Valverde woensdag op de Muur van Hoei een keer het hoofd buigen. Voor Julian Alaphilippe, nog zo’n man die vandaag met zegekansen aan de start staat. Zijn tijd op de loodzware slotklim was vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Als Movistar ervoor zorgt dat Valverde dit keer niet geïsoleerd raakt, is de titelverdediger toch weer de topfavoriet in Luik.

3. Michael Matthews Getergd is de Australiër nu zijn voorjaar in de soep draaide door een harde val in de Omloop en materiaalpech in de Amstel Gold Race. Maar met een vijfde plaats afgelopen woensdag in de Waalse Pijl, bovenop de steile Muur van Hoei, liet hij alsnog van zich spreken. Luik-Bastenaken-Luik, waar hij vorig jaar vierde werd, is voor de Sunweb-kopman zijn laatste kans om uit te halen in het voorjaar. Heeft Sam Oomen en Tom Dumoulin aan zijn zijde.

De joker: Bauke Mollema

Mollema kent een voorjaar van pieken en dalen. In Parijs-Nice was hij geen schim van de klimmer die we kennen uit de Tour. Even later won hij wel een rit in de Coppi e Bartali, werd vervolgens zevende in de Ronde van Baskenland en zesde in de Waalse Pijl. Na die laatste uitslag schoot hij in het lijstje met outsiders voor Luik-Bastenaken-Luik pijlsnel omhoog. Mollema, maar ook mannen als Jakob Fuglsang en Romain Bardet zijn van die vrije vogels die op een werelddag zomaar eens de topfavorieten zouden kunnen verbazen.