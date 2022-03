Luister hier naar alle afleveringen van Formule 1-podcast Pitstop:

Samenvatting Mourinho windt zich ook na zege Roma op over grasmat: ‘Op zo’n veld krijg je een wedstrijd van lage kwaliteit’

Trainer José Mourinho was na de uitzege van AS Roma op Vitesse (0-1) in de Conference League vooral tevreden met het resultaat. ,,Want op dit veld kan je niet goed voetballen”, zei de Portugees. ,,Op zo’n veld krijg je een wedstrijd van lage kwaliteit.”

23:33