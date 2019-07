Lukaku op weg naar Juve, Heraclied Peterson praat met Swansea

Kristoffer Peterson is op weg naar Swansea. Speler en club zijn op dit moment met elkaar in onderhandeling. Heracles heeft de linkerspits toestemming gegeven ‘om met een club te gaan praten’. Techhnisch manager Tim Gilissen van Heracles wil de naam nog niet noemen, maar de zaakwaarnemer van Peterson heeft in Zweden laten weten dat het om Swansea gaat. Die club uit Wales komt uit op het tweede niveau in Engeland. ,,We hopen dat er binnen één of twee dagen duidelijkheid is”, zegt Gilissen.



Peterson wil weg bij Heracles en die vertrekwens hangt de laatste tijd boven elke transferperiode in Almelo. De linkerspits speelde in de oefenduels ook niet mee. Hij had last van de knie. Als de overgang is beklonken gaat Heracles op zoek naar een vervanger voor de linkerkant.