Lukaku, Ronaldo en Kane, hoe gaat het daar?

Door Maarten Wijffels



Tegen de tijd dat het EK begint, zal het Oranje van Ronald Koeman straks twee jaar en twee maanden in de steigers staan. Van de spelersgroep waarmee deze bondscoach in maart 2018 begon, zijn grofweg zo’n zestien spelers sindsdien vast bij de selectie. Dat is verhoudingsgewijs veel als je kijkt naar andere landen waarmee Oranje zich in de zomer van 2020 hoopt te meten.



Natuurlijk zal Koeman de komende maanden open blijven staan voor toptalent dat zich nog aandient, Mohamed Ihattaren van PSV voorop. Maar de algehele koers is duidelijk. Hoe zit dat bij andere landen? Hoeveel vastigheid is er in hun opstelling en selectiebeleid? Staat er een jonge of oude basisploeg? En hoeveel van de kernspelers komen dit seizoen uit in de Champions League?