Lukoki, Misidjan en Ebecilio verder in CL, Waterman al na één voorronde klaar

Champions LeagueDe eerste voorronde van de Champions League is afgerond en daarin kwamen ook enkele Nederlanders in actie. Boy Waterman hoeft niet langer te dromen van deelname aan de Champions League. APOEL Nicosia werd uitgeschakeld door het Litouwse Suduva. Jody Lukoki, Virgil Misidjan en Lorenzo Ebecilio gingen wel een ronde verder.

In het seizoen 2011/2012 haalde APOEL Nicosia nog de kwartfinale tegen Real Madrid, maar wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Champions League zitten er dit seizoen niet in voor de ploeg van doelman Boy Waterman. De Cypriotische ploeg had in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League al met 3-1 verloren van Suduva uit Litouwen en die achterstand kon op Cyprus niet worden omgebogen. Waterman hield wel de nul. Het bleef bij 1-0.

Lorenzo Ebecilio is met Rode Ster Belgrado wel door naar de volgende ronde. De Servische landskampioen was over twee wedstrijden (0-0 en 2-0) te sterk voor het Letse Spartaks Jurmala. Ook Jody Lukoki en Virgil Misidjan mogen nog minstens een ronde langer dromen van het miljardenbal. Zij hadden met Loedogorets Razgrad in Bulgarije al met 7-0 gewonnen van het Noord-Ierse Crusaders en haalden over twee wedstrijden net geen dubbele cijfers na een 2-0 overwinning in Noord-Ierland.

