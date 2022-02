Luna Jonkers verrast met titel op natuurijs

Olympisch onderzoek Uitslag peiling: ‘Irene Schouten leverde grootste prestatie, geen Spelen in land dat mensenrech­ten schendt’

Nederlanders waren op de Olympische Spelen vooral onder de indruk van de prestaties van Irene Schouten, volgden in Peking met name onze landgenoten én zien het toernooi liever nooit meer in een land dat de mensenrechten schendt. Dat blijkt uit een onderzoek dat deze site samen met Panel Inzicht uitvoerde.

