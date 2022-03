Luuk Brouwers nadert overeenkomst met FC Utrecht: ‘Beste beslissing geweest om naar Go Ahead Eagles te gaan’

Van de Zandschulp opent masters­toer­nooi Miami tegen Kazach, Griekspoor treft Argentijn

Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde van het masterstoernooi van Miami de Kazach Michail Koekoesjkin. De nummer 159 van de wereld bereikte in Florida via de kwalificaties het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp staat 42e op de wereldranglijst.

16:13