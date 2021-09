Luuk de Jong moet het bij Barcelona ontgelden na enorme missers: ‘Hij heeft gefaald’

Het was een overstap die menig wenkbrauw deed fronsen in Spanje. Luuk de Jong die op de valreep het Barcelona van Ronald Koeman kwam versterken, nadat Antoine Griezmann was vertrokken. ,,Ik weet dat ik niet iedere wedstrijd in de basis zal staan, maar Koeman weet dat hij op me kan rekenen als de wedstrijd op slot zit", zei hij bij zijn komst. ,,Ik kan dan in aanvallend opzicht nieuwe opties creëren. Hopelijk kan ik eraan bijdragen dat we met dit geweldige team prijzen gaan winnen.” Vijf optredens en 327 speelminuten later is de oogst met één doelpunt nog mager. Ook tegen Benfica miste hij een paar opgelegde kansen.